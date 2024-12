Lazio | non solo Noslin, si ferma anche Pedro: oggi i controlli e per il derby...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di (C) Domenico Cippitelli

RASSEGNA STAMPA - Oggi dovremo saperne di più, ma servirà ancora incrociare le dita per un altro po'. Dopo aver perso Matias Vecino per una lesione miotendinea, che lo terrà fuori per circa due mesi, oggi si sottoporranno a degli esami strumentali altri due giocatori della Lazio: il primo è Tijjani Noslin, uscito in barella dal Via del Mare per l'infortunio accusato durante il match contro il Lecce, l'altro è Pedro. Decisivo con il suo cross contro il Lecce, dal quale è scaturito il gol della vittoria contro il Lecce, a fine partita è scattato l'allarme intorno allo spagnolo. Per lui si teme uno stiramento che rischierebbe non solo di fargli saltare l'Atalanta, ma tenerlo fuori per quasi un mese - dipende dall'entità - costringendolo a saltare anche il derby del 5 gennaio. Nella giornata di oggi, come riporta Il Corriere dello Sport, entrambi si sottoporranno a dei controlli che serviranno per ottenere maggiori informazioni intorno alle loro condizioni, nella speranza seppur minima di ripoterli aver entrambi per la Roma.