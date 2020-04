Lazio, possibile ripresa il 4 aprile: dipenderà da Lega e nuovo DPCM

Tre giorni sul filo, aspettando novità dalla prossima riunione di Lega, e dal nuovo DPCM legato all'emergenza Coronavirus. La Lazio attende, ma nel frattempo pianifica la ripresa. La squadra vuole tornare ad allenarsi, lo richiede a gran voce anche il presidente Lotito, che dal canto suo ha già pensato ad alcune soluzioni. Allenamenti differenziati per i giocatori, in piedi c'è anche un'ipotesi ritiro. Stando a quanto riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, il club sarebbe disposto anche ad effettuare i tamponi a proprie spese, ad ogni singolo giocatore, per garantire l'incolumità di tutti. Isomma, la battaglia di Lotito prosegue e la Lazio il 4 aprile potrebbe anche tornare in campo. Molto però dipenderà anche dal nuovo DPCM. Il Ministro Spadafora aveva annunciato misure più drastiche per quanto riguarda lo sport all'aperto. Se dovessero essere introdotte nuove limitazioni, la Lazio in quel caso non potrebbe nulla, e sarebbe costretta a continuare con gli allenamenti a domicilio.

