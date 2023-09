Lazio, Provedel gol e gloria: Lotito ha in mente un premio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Ivan Provedel si è preso la scena. E' lui l'uomo del momento in casa Lazio e in giro per il mondo. La prestazione di martedì sera è da incorniciare, il terzo gol di Vlahovic a Torino, dove poteva essere più reattivo, è già alle spalle. Un vero e proprio miracolo sul Lino per tenere a galla la squadra di Sarri, poi un terzo tempo da centravanti per battere Oblak e fissare il punteggio sul definitivo 1-1. E' una serata che il 94 biancoceleste, tutti i suoi compagni e i tifosi laziali non dimenticheranno facilmente. L'ex portiere dello Spezia ha festeggiato come meglio non poteva la sua 50esima presenza con l'aquila sul petto. Dopo il triplice fischio se lo sono coccolato tutti, anche Lotito che ha già in mente un premio. Come riporta Il Messaggero, infatti, per Provedel è pronto un adeguamento di contratto. Guadagna 1,2 milioni, meno di tutti gli altri big e presto potrebbe arrivare l'adeguamento nonostante la politica della società non preveda ritocchi d'ingaggio dopo un solo anno o una serata da urlo. Ivan se l'è guadagnato, sul campo e fuori.