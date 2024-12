Lazio, subito il jolly. A giugno la difesa: ecco il (doppio) piano di mercato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Un mediano mezzala, un jolly. È questa la traccia di mercato su cui, riporta il Corriere dello Sport, starebbe lavorando la Lazio negli ultimi giorni. Un centrocampista adatto al 4-3-3 e al 4-2-3-1: Baroni ha l'esigenza di avere un ricambio da gennaio in poi. S'era pensato a Belahyane del Verona, c'è stato anche un contatto. Ora la concorrenza è aumentata, e la società sta guardando all'estero. C'è un obbligo da rispettare, a meno di un taglio: l'acquisto dev'essere un Under 22. Sarebbe stato proposto Benjamin Tahirovic, gestito da Davide Lippi. Era presente in Olanda, ne ha parlato col ds Fabiani. L'avventura con l'Ajax è ai titoli di coda, lascerà l'Eredivisie a gennaio. Ex Roma, Tahirovic è stato fortemente frenato dagli infortuni. Può essere preso in prestito con diritto di riscatto. Certamente il suo nome non scalda a Formello, è una delle opzioni sul tavolo. Subito un jolly di centrocampo, per giugno partirà la "caccia" al difensore centrale e al terzino destro, sarà una sorta di nuova base da cui ripartire. I centrali sono vicini o hanno superato i 30 anni: Romagnoli ne compirà 30 a gennaio, Patric ne ha 31 come Gigot. L'unico è Gila ad averne 24, si vuole aggiungere un profilo in età "verde". Anche destra serve un innesto: la strategia, sia per gennaio che per giugno, pare esser (già) definita.

