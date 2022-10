PAIDEIA - Lazio, Immobile termina gli esami: il risultato degli accertamenti - VIDEO

Fonte: Dal nostro inviato Edoardo Zeno-Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 9.30 - Sono durati circa un'ora i controlli di Immobile in Paideia. L'attaccante si è sottoposto agli accertamenti strumentali per verificare l'avanzamento del recupero dell'infortunio. Nonostante non abbia ancora ricevuto i risultati dei test, le sensazioni sono positive. Dopo aver perso Milinkovic per squalifica, Sarri spera di ritrovare Ciro nell'elenco dei convocati per il derby.

È iniziata la lunga settimana di Immobile. Il derby dista appena sei giorni, è una corsa contro il tempo. Stamattina il capitano della Lazio si è presentato in Paideia per effettuare i controlli strumentali: il suo recupero procede spedito, ma serve il benestare dello staff per accelerare i tempi del rientro. "Come stai Ciro? Sto bene", risponde con il sorriso. E sul derby non chiude la porta: "Ce la fai per domenica? Eh, speriamo!". Contro l'Udinese aveva rimediato una lesione di secondo grado, ma la voglia di tornare gli ha fatto bruciare le tappe. Dipenderà tutto dall'esito della risonanza magnetica.

CLICCA QUI PER IL VIDEO