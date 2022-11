Serie A | Classifiche a confronto, balzo Lazio: ecco la differenza rispetto a un anno fa

Balzo dei biancocelesti sia in classifica che come punti conquistati. Bene Juventus, Udinese e Napoli, in calo le milanesi...

Nonostante il lungo stop della Serie A per il Mondiale arrivi quando il calendario del campionato non ha neanche già raggiunto la metà, è già possibile comunque tirare alcune somme. Se si mettono a confronto la classifica di quest'anno e quella della scorsa stagione dopo cinque giornate ci si rende conto come la Lazio sia una delle squadre che è cresciuta di più in termini di punti fatti: sono 30 rispetto ai 22 del 2021, un +8 al pari dell'Udinese. Il club con il guadagno più alto è la Salernitana con un +9, bene anche la Juventus a +7 e il Napoli a +5. Saldo negativo per Milan, Inter, Atalanta e Fiorentina, crollo totale dell'Hellas Verona che ha fatto addirittura 15 punti in meno rispetto allo scorso anno. Lazio che si migliora anche come posizione visto che alla 15esima della passata stagione, dopo il 4-4 con l'Udinese, occupava addirittura la nona posizione contro la quarta attuale. Di seguito il confronto di tutti i club di Serie A.

Napoli 41 punti (+5 rispetto alla Serie A 2021/22 dopo 15 giornate)

Milan 33 (-2)

Juventus 31 (+7)

Lazio 30 (+8)

Inter 30 (-4)

Atalanta 27 (-4)

Roma 27 (+2)

Udinese 24 (+8)

Torino 21 (+3)

Fiorentina 19 (-5)

Bologna 19 (-5)

Salernitana 17 (+9)

Empoli 17 (-3)

Monza 16 (in Serie B)

Sassuolo 16 (-3)

Lecce 15 (in Serie B)

Spezia 13 (+2)

Cremonese 7 (in Serie B)

Sampdoria 6 (-9)

Hellas Verona 5 (-15)

Così un anno fa: Napoli 36, Milan 35, Inter 34, Atalanta 31, Roma 25, Fiorentina 24, Juve 24, Bologna 24, Lazio 22, Hellas Verona 20, Empoli 20, Sassuolo 19, Torino 18, Udinese 16, Sampdoria 15, Venezia 15, Spezia 11, Genoa 10, Cagliari 9, Salernitana 8.