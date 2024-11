Accelerazioni in campo e scatto in classifica: questa Lazio va di corsa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - E' una Lazio sprint quella di Marco Baroni. Non solo in senso figurato guardando il balzo in classifica (secondo posto ad appena una distanza dal primo), ma anche in senso letterale guardando ciò che accade in campo. Come spiega il Corriere dello Sport, dati alla mano, la Lazio è quasi sempre superiore ai suoi avversari in termini di velocità. Nello specifico, cioè accaduto per 10 volte su 12, ad esclusione solo dei turni contro Milan e Verona, in cui i più veloci sono stati Theo Hernandez e Tchatchoua.

Nella gara contro il Monza, è stato Gila a registrare una velocità da centometrista, toccando i 35,73 km/h. Non è, però, il recordo assoluto della Lazio in questa stagione, che appartiene a Dia contro il Torino, arrivando a toccare addirittura i 35,92 km/h. Sul podio troviamo, ovviamente, anche Nuno Tavares: 35,51 km/h per il portoghese contro la Juventus. Il terzino si piazza anche al quarto posto per aver raggiunto i 35,3 km/h contro il Milan, mentre va a chiudere la top five Dele-Bashiru, con i suoi 34,93 km/h contro il Venezia.