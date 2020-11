Aereo Lazio, il nuovo Boeing 737 costa 700 mila euro all’anno

La Lazio è diventata la prima squadra italiana ad avere un aereo personalizzato e soprattutto di proprietà, proprio come i migliori top club europei. Il presidente Lotito ha trovato un accordo con la compagnia aerea bulgaro-siciliana Tayaranjet sulla base di 700 mila euro per 12 mesi. Come riporta Il Corriere della Sera, la Lazio ha sborsato anche 150 mila euro per i dettagli e i colori sul velivolo e altri 150 mila per riportarlo alla situazione iniziale. L’accordo tra il club capitolino e Tayaranjet, facilitato da amicizie comuni, si è concluso in circa un mese. Il Boeing 737 in questione, immatricolato LZ-TYR, è decollato per la prima volta nel novembre 1991, cioè 29 anni fa, con il marchio Lufthansa. L'aereo è stato riverniciato a tema biancoceleste in Irlanda, presso la società degli hangar di International Aerospace Coatings. E i costi dei voli? Per ogni viaggio in Italia, la Lazio sborserà circa 30mila euro mentre per le trasferte europee circa 40-50 mila.

