Albinati e la sua fede: "Tifare Lazio e sfidare il destino. Ricordiamo Gottardi e Fiorini..."

RASSEGNA STAMPA - In occasione di "Sócrates - Sport Storie Società", Edoardo Albinati ha parlato della sua fede biancoceleste. Lo scrittore, che nel 2016 si è aggiudicato il Premio Strega, ha sottolineato quanto si sia ripromesso di sospendere, almeno nell'anno della pandemia, l'apprensione dovuta alla Lazio. Tuttavia, ha ammesso di non esserci riuscito: "È una parte importante della vita. Mi dà gioie e dolori che dovrebbero essere secondari ma che, almeno per qualche istante, non lo sono". Traduttore e sceneggiatore, riporta la rassegna stampa di Radiosei, Albinati si è espresso anche sulla contrapposizione con la Roma: "Sono diventato della Lazio anche perché essere tifoso biancoceleste rappresenta l'orgoglio della minoranza. La voglia di sfidare il destino. Di sfidare la maggioranza". "Le tifoserie più importanti d'Italia ricordano i grandi campioni. Noi ricordiamo Gottardi e Fiorini, che rappresentano il gregario che fa vincere a sorpresa la Coppa Italia nel '98 e l'uomo che ha salvato la squadra dalla retrocessione in Serie C", ha concluso Albinati, che ha tenuto una vera "Lazio Magistralis" sotto gli occhi dei presenti in parco Labia.

