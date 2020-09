Arbitri, tra volti nuovi e conferme: c'è anche un'assistente donna

Decisione importante quella presa ieri dall'Associazione italiana arbitri che ha deciso, in vista della prossima stagione, di unificare gli arbitri di Serie A e Serie B. La nuova commissione unica sarà guidata da Nicola Rizzoli mentre, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, al posto di Emidio Morganti c'è Paolo Calcagno come nuovo designatore per la serie cadetta. In totale si potrà quindi contare su 50 arbitri e 88 assistenti. Confermati invece i quattro Var Pro: Banti, Di Paolo, Mazzoleni e Nasca.

CHI ENTRA E CHI ESCE - Alla fine dei tre direttori di gara che dovevano lasciare alla fine del campionato scorso l'unico certamente escluso per limiti di età è Gianluca Rocchi, per ora rimangono invece Giacomelli e Calvarese e anche Abbattista della Serie B. Tra i nuovi nomi ci sono quelli di Francesco Fourneau di Roma 1 e Juan Luca Sacchi di Macerata. Cinque invece i promossi dalla Serie C: Matteo Gariglio di Pinerolo, Matteo Marchetti di Ostia, Francesco Meraviglia di Pistoia, Daniele Paterna di Teramo, Alberto Santoro di Messina. Un'altra grande novità è anche quella legata a Francesca Di Monte che entra a far parte degli staff arbitrali. L'assistente è stata promossa dalla Serie C alla B e potrà essere designata anche sui campi di Serie A.

