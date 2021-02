Atalanta - Lazio, battibecco tra Acerbi e Raimondi: ecco cosa è successo

RASSEGNA STAMPA - Quelle tra Lazio e Atalanta, ormai, non sono mai partite come le altre. Tra le due squadre è nata una forte rivalità, iniziata con la finale di Coppa Italia del 2019 e alimentata dalle continue lamentele di Gasperini che anche ieri non ha perso l'occasione per pungere i biancocelesti ("Ci arrivano spesso dietro"). Stavolta però, con Inzaghi senza voce, è toccato al vice Farris zittire il mister dei bergamaschi con un "La Coppa Italia è in bella mostra a Formello". Riavvolgendo il nastro, però, poco prima c'era stata qualche scaramuccia in campo. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, c'è stato un acceso battibecco tra Acerbi e Raimondi, collaboratore tecnico della Dea. Ruggini risalenti al gol segnato dal difensore biancoceleste mercoledì. A sedare gli animi ci ha pensato Inzaghi che ha preso per un braccio e portato via il suo giocatore. Vola qualche parola di troppo anche tra altri calciatori. Attimi di tensione che vengono subito stemperati con i capitolini che pensano a festeggiare l'importante successo. Scaramucce che non avranno conseguenze: l'arbitro non ha messo nulla a referto.