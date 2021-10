Bodo - Roma, Mourinho furioso: "Tra voi gente che non giocherebbe neanche in B"

RASSEGNA STAMPA - Difficile da digerire e da dimenticare per i giallorossi e per i tifosi la sconfitta di giovedì contro il Bodo Glimt in Conference League. Al termine della gara il tecnico della Roma ha fatto ammissione di colpa assumendosi le sue responsabilità. Nello spogliatoio, a detta di chi era presente, Mourinho si è rivolto ai suoi con toni molto accesi utilizzando parole piuttosto taglienti. Cosi come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, questa sarebbe la frase: “Tra voi c’è gente che non giocherebbe nemmeno qui in Norvegia, o nemmeno in Serie B”.

