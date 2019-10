Bologna, la forza di Mihajlovic: sarà in panchina contro la Juventus

Sinisa Mihajlovic è un guerriero nato. Questo è risaputo, ma la forza con cui sta affrontando la malattia è qualcosa di incredibile. Si era già presentato in panchina alla prima giornata giocata dal suo Bologna con il Verona, poi con la Spal e nell'ultima partita prima della sosta con la Lazio. Quello è stato un pomeriggio di forti emozioni per il tecnico serbo, che non ha più intenzione di lasciare vuoto il proprio posto. Ieri abbiamo parlato del tentativo di raggiungere il ritiro del Bologna a Torino prima della partita contro la Juventus. Su questo i medici stanno ancora riflettendo, ma, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, meteo permettendo Mihajlovic potrà andare in panchina all'Allianz Stadium. L'aveva promesso in estate che avrebbe avrebbe fatto di tutto per vincere la malattia. Sinisa è uno di parola.

LAZIO, IL DISCORSO MOTIVAZIONALE DI INZAGHI

LAZIO, IL PARERE DI PEDULLÀ SUL FUTURO DI INZAGHI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE