Cafu: "Vi svelo perché le italiane fanno fatica in Europa"

Marcos Evangelista de Moraes, meglio conosciuto come Cafu, ha parlato delle italiane in Europa e della possibile soluzione del Mondiale ogni due anni. Di seguito la lettura dell'ex terzino brasiliano di Milan e Roma riportata dalla rassegna stampa cura di Radiosei: "Perché le italiane faticano nelle coppe? Perché non ci sono più i campioni dei miei tempi. Il livello della A è più basso e questo ha effetti sul rendimento europeo dei grandi club. Mondiale ogni due anni? Per me no: il Mondiale è il torneo più bello e amato anche per il gusto dell’attesa".