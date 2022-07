Calciomercato, dalla Spagna: "Riqui Puig verso la MLS"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

I Los Angeles Galaxy vogliono Riqui Puig. Il giovane centrocampista del Barcellona è in uscita dai canterani e il suo profilo nelle scorse settimane è stato accostato a Lazio, Fiorentina, Fulham e Benfica. Come riporta Il Mundo Deportivo, il club statunitense avrebbe chiesto informazioni per portare il giocatore nella MLS. Il giocatore è fuori dal progetto di Xavi e deve trovare una nuova collocazione. C'è anche l'ipotesi che il calciatore possa rinnovare il contratto in scadenza con gli spagnoli, in scadenza nel 2023, per poi lasciare la Catalogna in prestito.