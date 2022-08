Calciomercato, due squadre sulle tracce di Bertini: le novità

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, PEDRO RISPONDE PRESENTE. SARRI ORA HA UN DUBBIO... FORMELLO - Pedro in gruppo, ecco l'unico calciatore che ancora aspettava Sarri. Ora la rosa è al completo per la trasferta di sabato a Torino. Lo spagnolo si è riunito ai compagni oggi pomeriggio svolgendo l'intera seduta, prove tattiche comprese. Era... FORMELLO - Pedro in gruppo, ecco l'unico calciatore che ancora aspettava Sarri. Ora la rosa è al completo per la trasferta di sabato a Torino. Lo spagnolo si è riunito ai compagni oggi pomeriggio svolgendo l'intera seduta, prove tattiche comprese. Era... WEBTV LAZIO - BOLOGNA, IMMOBILE: "QUESTO GOL È PER IL POPOLO LAZIALE" Il cuore oltre l'ostacolo alla prima di campionato. La Lazio strappa tre punti sofferti ma preziosissimi con la zampata del solito Ciro Immobile, sempre più condottiero biancoceleste. Proprio il bomber laziale al termine del match ha raccontato le... Il cuore oltre l'ostacolo alla prima di campionato. La Lazio strappa tre punti sofferti ma preziosissimi con la zampata del solito Ciro Immobile, sempre più condottiero biancoceleste. Proprio il bomber laziale al termine del match ha raccontato le... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, LUKA ROMERO VIA IN PRESTITO? L'INDIZIO SOCIAL Lo ha ribadito ieri il ds Tare prima del fischio d'inizio di Lazio - Bologna: "Ogni scelta fatta in questo mercato l'abbiamo condivisa con il mister. In caso di uscita ci sarà un arrivo, ma anche così la squadra è competitiva... Lo ha ribadito ieri il ds Tare prima del fischio d'inizio di Lazio - Bologna: "Ogni scelta fatta in questo mercato l'abbiamo condivisa con il mister. In caso di uscita ci sarà un arrivo, ma anche così la squadra è competitiva...