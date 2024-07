Calciomercato Juve| La prima offerta per Koopmeiners: tutti i dettagli

Fonte: Fabrizio Parascani

CALCIOMERCATO JUVE RASSEGNA STAMPA- La Juve continua a lavorare sul mercato per consegnare a Thiago Motta una squadra che possa essere competitiva. Il ds Giuntoli sta cercando di regalare una nuova pedina per rinforzare il reparto nevralgico. Il nome in questione è Teun Koopmeiners. La dirigenza bianconera, come riporta la Gazzetta dello Sport, all'inizio della prossima settimana si prepara a presentare la prima offerta all'Atalanta. La prima proposta bianconera non supererà i 45 milioni bonus compresi e non sarà sufficiente per ottenere il via libera, ma sarà un punto di partenza per provare a portare il centrocampista olandese alla corte di Thiago Motta.

Il ds Giuntoli proverà a capire quale potrebbe essere il punto d'incontro tra la proposta bianconera e la richiesta del club bergamasco. L'Atalanta per lasciar partire il suo giocatore chiede tra i 55- 60 milioni di euro, mentre la Juve come detto farà una prima proposta da 45 milioni di euro bonus compresi. I bonus e la percentuale sulla futura rivendita potrebbero fare la differenza per concludere la trattativa e portare il centrocampista olandese in bianconero.