Calciomercato Lazio, Acerbi resta in attesa: le ultime

Il giocatore, che come Akpa Akpro non è andato in Germania con il resto dei compagni, spera di cambiare presto aria e in attesa...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Francesco Acerbi non ha seguito la Lazio in Germania. Una decisione presa di comune accordo con Sarri che ha deciso di puntare sui centrali chehanno la certezza di restare: Patric più i nuovi Romagnoli, Gila e Casale. Una scelta che ha spiazzato anche l'ex Sassuolo che però ha cntinuato a lavorare in gruppo. Il giocatore è in uscita, ma al momento nessun club ha affondato il colpo. Milan, Inter, Juventus e Napoli non sono andate oltre il sondaggio. Si è parlato degli interessamenti di Atalanta e Torino, mentre il Monza per ora è una soluzione scartata dall'azzurro. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, martedì il giocatore dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo in attesa di novità dal mercato. Stessa sorte per Akpa Akpro, altro giocatore che ha saltato il mini ritiro a Grassau. Una sorta di separazione in casa per entrambi in attesa che qualche club si muova concretamente per loro.