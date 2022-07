Lazio, Acerbi e Akpa Akpro fuori dai convocati: niente Germania

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua la preparazione della Lazio a meno di un mese dall'inizio della Serie A. Dopo il ritiro di Auronzo e una breve sosta nella Capitale, i biancocelesti sono pronti a fare di nuovo le valigie. Questo pomeriggio Immobile e compagni partiranno direzione Germania dove svolgeranno altri cinque giorni di lavoro sul campo. Sarri e il suo staff hanno già programmato le sedute di allenamento da alternare alle due amichevoli in programma contro il Genoa e la nazionale del Qatar. Non saliranno sull'areo con il resto del gruppo sia Francesco Acerbi che Akpa Akpro. Entrambi, arrivati al capolinea della loro avventura in biancoceleste, resteranno a Roma e si alleneranno a Formello in attesa di novità dal mercato. Il centrale ex Sassuolo spera nella chiamata di una big italiana, più probabile una pista estera per il centrocampista ivoriano che dovrebbe far spazio per l'arrivo di Vecino. Intanto i due sono finiti fuori dal progetto tecnico e non proseguiranno la preparazione con il resto dei compagni.

Pubblicato il 26/07