Calciomercato Lazio, anche l'Atalanta pensa a Jovetic

Riflettori puntati sugli Europei ma le società di Serie A sotto traccia lavorano anche sul mercato. Anche l'Atalanta di Gasperini si muove in tal senso e come riporta l'edizione odierna de Il Giorno i bergamaschi avrebbero messo gli occhi anche su Jovetic, obiettivo di mercato anche della Lazio. La voce è rimbalzata dalla Francia dove il montenegrino ha disputato le ultime quattro stagioni al Monaco. Il calciatore sta per lasciare il club a parametro zero. Da valutare ovviamente ci sarà la questione legata a Ilicic, anche lui accostato ai biancocelesti. Se dovesse rimanere allora l'opzione Jovetic sfumerebbe sul nascere.

