Calciomercato Lazio, Basic per ora resta: cosa sta succedendo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Basic è, insieme ad Hysaj, un fuori lista reintegrato in questi giorni per dare una mano alla squadra di Baroni dilaniata dagli infortuni e con qualche squalifica di troppo rimediata al derby. I due comunque sono sul mercato ma la situazione del croato è più complicata: secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, le trattative con Getafe e Valladolid sarebbero saltate. C'è stato un incontro tra il club e l'entourage del giocatore nei giorni scorsi, ma le condizioni per il prestito non ci sono, poiché i due club spagnoli hanno chiesto a Lotito di contribuire il pagamento dell'ingaggio (1,4 milioni). Il patron si è opposto e per questo, salvo sorprese, Basic resterà alla Lazio fino a giugno, con contratto in scadenza nel 2026.

HYSAJ - Il Lecce insiste per il terzino albanese: lo scalino è sempre l'ingaggio troppo alto, ma un'idea potrebbe essere quella di spalmargli lo stipendio prolungando il contratto. L'opzione può interessare a Lotito.