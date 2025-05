Calciomercato Lazio | Bologna, Ndoye in uscita? Occhi su Isaksen per sostituirlo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Lunga riunione in casa Bologna tra Sartori e Di Vaio: si decide il futuro, si sono valutati diversi nomi e profili analizzando a fondo le statistiche per capire su chi puntare l'anno prossimo. In lista ci sono tanti calciatori, soprattutto sulla fascia. A partire dal Wolfe dell'Az fino ad arrivare a Burkardt e Guessand, passando per Isaksen.

La dirigenza rossoblù starebbe tenendo d'occhio l'esterno della Lazio, soprattutto se dovesse andare via Ndoye. L'autore del gol in finale di Coppa Italia ha già ricevuto offerte a gennaio da importanti club europei, che in estate potrebbero tornare all'assalto. La base per lasciarlo partire è di 40 milioni di euro.

Per sostituirlo, quindi, il Bologna starebbe seguendo anche Isaksen, cresciuto (ma non troppo) in questa stagione. Già a gennaio c'era l'interesse, proprio in vista di una cessione di Ndoye, poi sfumata. Adesso la pista può tornare d'attualità.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.