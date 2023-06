Calciomercato Lazio | Cancellieri va a giocare: tanti club interessati a lui

Fonte: Fabrizio Parascani

Matteo Cancellieri dopo una stagione in chiaroscuro in maglia biancoceleste ha bisogno di andare a giocare per crescere. Era stato il secondo acquisto dell'estate scorsa, adesso potrebbe essere uno dei primi a lasciare Formello. L'esterno classe 2002 ha tanto mercato in Serie A: Torino, Fiorentina, Empoli e Salernitana le squadre interessante. Come riporta la rassegna di Radiosei, al momento il ragazzo è impegnato con mister Nicolato nello stage Under 21. Sarri ha chiesto alla società un esterno di maggiore esperienza da poter associare a Pedro, Zaccagni e Felipe Anderson. La Lazio la prossima stagione sarà impegnata in Champions e avrà bisogno di maggiori rotazioni e una rosa più profonda per competere su tre fronti. Cancellieri nella stagione appena conclusa ha collezionato 602 minuti complessivi, di cui 237 in campionato. Ha avuto un maggiore minutaggio rispetto alla sua prima stagione con il Verona in Serie A( 2021-2022), dopo aver concluso il suo percorso nel settore giovanile.

PERCORSO. La Lazio si aspettava qualcosa di più da Cancellieri, dato che era stato il secondo acquisto dopo Marcos Antonio. Forse ha influito il peso della maglia e il ritiro vissuto come vice-Immobile, posizione mai provata in carriera, per poi tornare sull'esterno alla spalle dei titolarissimi. Sono state sono 4 le gare giocate dall'inizio. Adesso la Lazio vuole mandarlo in prestito oppure usarlo come pedina di scambio per acquisire uno dei rinforzi richiesti da Sarri.

FUTURO. Cancellieri spera di far parte dei 23 che andranno a giocare l'Europero Under 21 ( i tagli ci saranno martedì 13 giugno). Prima la maglia azzurra, poi toccherà definire il suo futuro.

