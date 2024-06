Calciomercato Lazio | Carboni, l'Inter fissa il prezzo: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Valentin Carboni è ancora tutto da scrivere. Non sembra essere destinato a rimanere all'Inter, che farebbe difficoltà a trovargli un posto nel modulo di Inzaghi e che non gli garantirebbe il minutaggio di cui ha bisogno un talento della sua età. In più poi c'è anche l'aspetto economico: l'estate scorsa ha rinnovato fino al 2028 a 800 mila euro netti, ma adesso si aspetta un adeguamento d'ingaggio qualunque sia il suo futuro. Il motivo è chiaramente legato alla crescita quasi esponenziale del suo valore e soprattutto alla convocazione per la Copa America con l'Argentina.

Da questa situazione nasce l'interesse in fase di mercato di due club di Premier League, della Fiorentina, dell'Atalanta e della Lazio. Fin qui, come racconta La Gazzetta dello Sport, nessuna di queste squadre ha avviato una vera e propria trattativa o presentato un'offerta concreta. L'Inter però ha già fissato il prezzo per il suo gioiello argentino: ci vorranno 30 milioni di euro per fargli lasciare Milano a titolo definitivo. La società nerazzurra, inoltre, vorrebbe anche cercare di inserire nell'affare un'opzione di recompra. I soldi ricavati dall'eventuale cessione di Carboni permetterebbero a Marotta e soci di fiondarsi su Gudmundsson del Genoa.