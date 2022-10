Calciomercato Lazio, ci mancava il ct della Serbia: "Milinkovic? Lo vedrei bene alla Juve"

Stojkovic indica nel numero 21 biancoceleste il calciatore che serve alla Juventus. Il ct ha poi aggiunto: "Io sono solo..."

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Dragan Stojkovic si gusterà il derby tra Torino e Juventus. Una sfida che vedrà impegnati tanti calciatori della sua Serbia: Vlahovic e Kostic nella Juventus, Vanja Milinkovic-Savic, Lukic e Radonjic nel Torino. Il selezionatore non poteva non esprirmersi anche su Sergej Milinkovic Savic finito ancora una volta al centro del mercato come possibile obiettivo della Juventus. Voci smentite seccamente dalla Lazio, ma che continuano a girare. Stojkovic indica il 21 biancoceleste come il rinforzo giusto per i bianconeri. Visti i numeri del classe 1995 è anche normale dal momento che in Europa solo De Bruyne si esprime come lui per gol e assist. Il ct della Serbia ha detto: «Sì, Sergej è il centrocampista che manca alla Juventus: sarebbe un gran colpo per i bianconeri. Ma io sono un ct, non un dirigente… A me interessa relativamente dove giocherà in futuro. Milinkovic-Savic è un fuoriclasse: alla Lazio, alla Juve o in un altro club sarebbe comunque titolare nella Serbia». Ieri Kezman ha detto che i discorsi sul futuro sono rimandati a dopo il Mondiale in Qatar, ma lo stesso Lotito ha detto che il serbo non è in vendita se non per 120 milioni. Pagare moneta, vedere cammello. Per una società che non esonera Allegri per questioni economiche è difficile pensare un'operazione a tre cifre...