Calciomercato Lazio | Concorrenza dall'Italia per Laurienté: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO - Armand Laurienté potrebbe rimanere in Serie A. Come vi abbiamo raccontato, l'esterno del Sassuolo piace molto alla Lazio che potrebbe puntare su di lui come 'post Greenwood'. La valutazione dei neroverdi si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Su di lui però ci sarebbero anche il Fenerbahce e il Parma, secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport. La squadra di Pecchia, infatti, avrebbe intenzione di accelerare nell'affare e assicurarsi subito il francese. L'obiettivo dei ducali è quello di acquistare almeno un altro esterno per la prossima stagione, ovvero quella del ritorno nel massimo campionato italiano.