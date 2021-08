Calciomercato Lazio, contatti con il Perugia per Palombi: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è al lavoro per sfoltire la rosa. Dopo la partenza di Armini, andato in prestito al Piacenza, sono ancora tanti quelli in cerca di sistemazione. Tra questi c'è Simone Palombi che, dopo una buona stagione in B con il Pisa, non è stato riscattato. L'attaccante è a caccia di stabilità e di una piazza che punti su di lui. Nelle settimane scorse il Lecce e la Ternana hanno chiesto informazioni, ma poi nessuna delle due piste non si è concretizzata. Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Perugia cerca nuove piste per l'attacco. Secondo il quotidiano, nelle ultime ore il direttore sportivo degli umbri Giannitti avrebbe contattato la Lazio per il veloce Simone Palombi. Un contatto per ora, ma non è escluso che l'affare possa decollare con l'ex Primavera alla ricerca del progetto giusto per la sua carriera.