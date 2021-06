Calciomercato Lazio, da Loftus-Cheek a Felipe Anderson: la situazione a centrocampo e sugli esterni

RASSEGNA STAMPA - La Lazio cambia veste. Dopo cinque anni con il 3-5-2 tipico di Inzaghi, si passerà al 4-3-3 votato all'attacco di Sarri. Per farlo, bisogna però ritoccare la rosa sul mercato. Il nuovo tecnico avrà bisogno di qualche rinforzo sulle corsie, in difesa e anche qualche rincalzo a centrocampo. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la società è già al lavoro per accontentarlo.

ESTERNI - Non solo Kostic. La Lazio ha bisogno di rinforzare la squadra sulle fasce. Sono tanti i nomi che circolano in orbita biancoceleste. Oltre all'esterno dell'Eintracht Francoforte, è stato accostato anche Julian Brandt, centrocampista offensivo del Borussia Dortmund che però agisce più nelle zone centrali. Gli altri profili sono quelli di Grifo del Friburgo, Orsolini, ma la richiesta del Bologna è sui 20 milioni, Ilicic, in uscita dall'Atalanta, De Wit, esterno classe 1998 dell'AZ Alkmaar e Felipe Anderson che si sta offrendo per un ritorno dopo la deludente esperienza al Porto. E' stato proposto anche Jovetic, altro uomo di Ramadani, che si libera a paramtero zero dal Monaco.

CENTROCAMPO - La Lazio si muove anche sulla mediana. L'obiettivo numero uno è quello di blindare i big biancocelesti: Milinkovic, Luis Alberto e Lucas Leiva che hanno fatto le fortune della squadra negli ultimi anni. Servirà qualche tassello per rendere ancora più competitiva la rosa. Attenzione a Thorsby della Sampdoria e Nandez del Cagliari, Sarri ha bisogno di giocatori dinamici come loro. La suggestione si chiama Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese del Chelsea ha disputato la sua miglior stagione in Premier League proprio sotto la guida Sarri.