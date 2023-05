Calciomercato Lazio, da Sarri un nome nuovo: è un attaccante esterno

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO - Le priorità di Sarri in ottica mercato si conoscono: aspetta due attaccanti, un vice Ciro e un'ala. Il prescelto da attaccante esterno è Domenico Berardi del Sassuolo, ma ha una valutazione di almeno 30 milioni. Ma l'allenatore, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha individuato anche un'alternativa più giovane. È Bryan Gil del Siviglia, in prestito dal Tottenham. Spagnolo, 22enne, ha firmato 9 presenze da titolare in Liga da gennaio in poi, per lui due gol e due assist. Il Tottenham lo cede in prestito da due stagioni, prima ancora lo aveva trasferito al Valencia. Gli Spurs lo acquistarono dal Siviglia per 25 milioni più il cartellino di Lamela. Nel 2019 è passato alla storia come il primo giocatore nato nel 21° secolo a segnare in Liga. Classe 2001, è molto rapido e agile: Sarri lo considera un talento su cui si può lavorare. Se non si riuscirà ad arrivare a Berardi, che è considerato al momento la prima scelta, si andrà su alternative più "economiche": tra queste Gil, Orsolini del Bologna e Baldanzi dell’Empoli.

