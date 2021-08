Calciomercato Lazio, dalla Francia: "Biancocelesti su Cajuste"

CALCIOMERCATO LAZIO - Nome nuovo dalla Francia per il calciomercato e il centrocampo della Lazio Secondo hommedumatch.fr, la Lazio sarebbe sulle tracce di Jens Cajuste. Lo svedese del Midtjylland sarebbe molto vicino ai biancocelesti. Secondo il portale transalpino, l'affare sarebbe per una cifra di circa 16,5 milioni di euro. Dalla Francia dicono che le aquile sono davanti a Rennes e Necastle. Gli inglesi si erano spinti a 16 milioni (14 + 2 di bonus), ma oltralpe sono certi che i capitolini siano in pole position per il classe '99. Il giocatore vanta 5 presenze con la Svezia, tra cui anche una agli ultimi Europei nel match contro la Spagna.

Pubblicato il 28/08 alle 01.49