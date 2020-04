Calciomercato Lazio, Dendoncker nel mirino: quell'incontro del 2013...

Le strade della Lazio e di Leander Dendoncker potrebbero incrociarsi nel prossimo calciomercato. Il ds Igli Tare segue il centrocampista del Wolverhampton, che nella sua carriera ha già incontrato la Lazio. Anno 2013, ottavi di finale del torneo di Viareggio, Lazio contro Anderlecht finisce ai rigori con la vittoria del club belga: tra i ragazzi di Bollini ci sono Strakosha e Cataldi, dall'altra parte oltre al nuovo obiettivo di mercato anche un giovanissimo Jordan Lukaku. A centrocampo tra Dendoncker e Cataldi ci fu un duello di alto livello, molto equilibrato, come la sfida decisa soltanto dagli undici metri. Ebbero la meglio i belgi che poi vinsero il torneo in finale con il Milan. L'anno successivo la finale fu la stessa, ma in quel caso ad avere la meglio furono i ragazzi di Pippo Inzaghi.

SUL TACCUINO - Dendoncker potrebbe essere stato già allora monitorato da Tare, che quell'Anderlecht lo conosceva bene. Il calcio belga è uno dei bacini preferiti, inoltre nel 2016 il ds proprio dal club bianco malva pescò Jordan Lukaku. Il centrocampista del Wolverhampton potrebbe essere uno di quei casi di mercato su cui Tare torna anche a distanza di anni, perché quando un calciatore entra nel suo taccuino prima o poi lui proverà a portarlo nella Capitale. L'ostacolo è rappresentato dal club inglese che continua a chiedere 25-30 milioni. Tanti, soprattutto in tempi di coronavirus, ma nulla è impossibile.