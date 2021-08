Calciomercato Lazio, difficoltà per Becao: il Torino in pressing per Vavro

CALCIOMERCATO LAZIO - "La squadra ha bisogno anche di esser snellita, faremo anche questo. Abbiamo una rosa di tre squadre". Claudio Lotito ha detto chiaramente che gli ultimi giorni di calciomercato saranno importanti anche in uscita per la sua Lazio. Sono tanti i calciatori in cerca di una sistemazione. Tra questi c'è anche Denis Vavro. Lo slovacco voleva rilanciarsi e ha anche rinunciato alle ferie post Europeo e covid per conquistare Sarri. Le cose sono iniziate bene ad Auronzo, ma poi il centrale si è perso perdendo anche la posizione nelle gerarchie, facendosi scavalcare da Patric. Escluso dalla lista dei 25 per il campionato, il difensore è a caccia di una sistemazione. In Spagna, dopo il prestito di gennaio all'Huesca, piace all'Almeria. Attenzione però all'ipotesi italiana. Come sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica, sul giocatore c'è il forte interesse del Torino. I granata stanno trovando più di qualche difficoltà per portare sotto la Mole Rodrigo Becao dell'Udinese. Vavro potrebbe così essere una valida alternativa per completare il reparto. Nelle prossime ore non sono esclusi contatti tra le parti con i piemontesi che vogliono sistemare il reparto arretrato il prima possibile per poi concentrarsi sull'attacco con Orsolini primo obiettivo.