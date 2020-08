Calciomercato Lazio, grandi manovre in difesa: tutti i nomi in ballo

CALCIOMERCATO LAZIO - AAA difensore cercasi. Messa da parte la delusione per l'affare David Silva, la Lazio si è lanciata sul mercato alla ricerca di un difensore forte per completare il reparto. Se il favorito fino a qualche settimana fa era Marash Kumbulla, ora la situazione è cambiata. Le mosse del Verona in favore dell'Inter spingono i capitolini a cercare altrove. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, ha scalato posizioni Kim Min Jae. Il sudcoreano, classe '96, è alto 192 centimetri e soprannominato il Mostro per la sua forza nei contrasti, e gioca nel Beijing Guoan. Su di lui c'erano il Tottenham e l'Arsenal, ma gli inglesi hanno frenato e la Lazio si è di nuovo inserita. L'asiatico e l'italo albanese sono i preferiti ed entrambe le trattative sono ancora in piedi, ma attenzioni alle sorprese. Si è pensato a Thiago Silva, nonostante i suoi 35 anni, il brasiliano è ancora un centrale stimato e molto apprezzato non solo a Formello, ma anche al Milan. Il problema è che pare voglia tornare in patria. Alcuni operatori hanno proposto Otamendi in uscita dal Manchester City, ma su di lui c'è anche il Napoli. L'ultimo nome proposto sarebbe quello di Mateja Nastasic dello Schalke 04, reduce da una stagione non brillante in Bundesliga, ma conosce bene il nostro campionato. Il suo contratto scade tra due anni e potrebbe essere una buona occasione. Dopo un infortunio ha ripreso da poco ad allenarsi con la sua squadra in ritiro. In Italia c'è anche Maksimovic, della stessa scuderia di Nastasic, che non ha l'accordo con il Napoli per il rinnovo e rischia di liberarsi a giugno a parametro zero. Tanti nomi a cui vanno aggiunte possibili sorprese, la certezza è che i biancocelesti cercano un rinforzo in difesa per far crescere il reparto. Chi la spunterà?

