Calciomercato Lazio, il caso Conte rallenta Kumbulla: la situazione

Quando si parla di mercato, si sa, non si può stare mai tranquilli: le situazioni sono sempre in divenire e finché i contratti non vengono firmati può succedere di tutto. Questo è anche il caso di Marash Kumbulla.

Sembrava che il trasferimento del difensore albanese all'Inter fosse cosa fatta, ma, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, le frizioni tra la dirigenza nerazzurra ed Antonio Conte potrebbero rallentare l'affare. Ad attendere gli sviluppi della faccenda c'è sempre la Lazio che vorrebbe portare a Roma il giovane, ma non può competere con l'offerta fatta da Marotta. Se Conte dovesse dire realmente addio all'Inter, allora le carte in tavola potrebbero mescolarsi nuovamente. Il nuovo tecnico, con Allegri in pole, dovrebbe valutare il calciatore e dare l'ok o meno alla trattativa. Setti, presidente dei veneti, ha detto che aspetterà i nerazzurri, ma i biancocelesti restano vigili. Oltre a Kumbulla, l'altro nome nella lista dei preferiti è il sudcoreano Kim Min Jae.

