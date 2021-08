Calciomercato Lazio: il Frosinone insiste per Casasola, ma non è l'unica pista

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Frosinone continua la sua ricerca di un terzino destro. Dopo l'avvicinamento con Tiago Casasola, la prima scelta al momento è Vignali dello Spezia. Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ci sono anche Del Prato e Ghislandi entrambi dell'Atalanta e Bouah (2001) della Roma. Il Frosinone nei giorni scorsi ha provato a chiudere e sarebbe stato pronto ad accoglierlo in prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di promozione.Tuttp è ancora in ballo, ma la sensazione è che il ragazzo di Buenos Aires aspetti un'offerta dalla Serie A e magari di tornare a Salerno per riabbracciare Castori.