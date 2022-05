Calciomercato Lazio, il Napoli prende tempo per Mertens: le novità

Il giocatore spera sempre nella chiamata di De Laurentiis che per il momento non ha ancora formulato un'offerta di rinnovo all'attaccante...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Dries Mertens dovrà aspettare il Napoli. L'attaccante belga sperava di risolvere la sua situazione prima di partire con il Belgio, ma la società campana ha sistemato prima altre questioni. Tra l'arrivo di Olivera e il prolungamento di Juan Jesus, l'attaccante e Ospina dovranno pazientare ancora. Come sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica, il pallino rimane ancora nelle mani di De Laurentiis, che non ha mai formulato finora una vera offerta per il rinnovo al giocatore e adesso deve decidere ( dentro o fuori) se farla. Il monte ingaggi è già stato abbattuto con gli addii di Manolas, Insigne e Ghoulam e quindi potrebbe essere fatta un'eccezione per uno dei leader della squadra. Il momento delle decisioni si avvicina, comincia un fine settimana potenzialmente decisivo. Sullo sfondo c'è sempre la Lazio con Maurizio Sarri che ha contattato personalmente il calciatore e spera di accoglierlo a Formello.