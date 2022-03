Calciomercato Lazio, il Rennes fissa il prezzo per Bourigeaud

La Lazio è già al lavoro per costruire la rosa a disposizione di mister Sarri in vista della prossima stagione. Mancano poche gare al termine del campionato e in estate la rosa biancoceleste subirà una piccola rivoluzione. Nuovi acquisti dovranno essere fatti necessariamente a centrocampo e tra i vari nomi c'è anche quello di Benjamin Bourigeaud del Rennes, 28 anni. Il calciatore, in scadenza nel 2023, non avrebbe intenzione di rinnovare con il club francese e quindi potrebbe lasciare la Ligue 1. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il club valuta il suo cartellino attorno ai 15 milioni.