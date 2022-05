Calciomercato Lazio, il rinnovo di Mertens rimane in dubbio: la situazione

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Dries Mertens è ancora tutto da decifrare. Il suo contratto con il Napoli scade il prossimo 30 giugno e a 35 anni appena compiuti (oggi è il suo compleanno), è tempo di fare tutte le valutazioni del caso. La sua volontà sembra quella di restare all’ombra del Vesuvio, visto che nelle sue ultime dichiarazioni è sembrato piuttosto focalizzato anche sul Napoli che verrà. Il presidente partenopeo De Laurentiis dal canto suo, nel corso di un incontro con gli studenti di un liceo di Caserta, ha glissato sull’argomento lasciandosi andare ad un lapidario “Ne parleremo a fine stagione”. Ci sono ancora tre partite da disputare e un terzo posto da difendere dagli attacchi della Juventus.

LAZIO SPETTATRICE INTERESSATA – La questione del rinnovo del belga seppur di riflesso riguarda anche la Lazio, che nel caso di rottura tra le parti potrebbe avanzare la sua proposta. Mertens è stato uno dei pupilli di Sarri e laddove il tecnico dovesse proseguire la sua avventura in biancoceleste, potrebbe spingere per avere il fantasista. Si tratterebbe di un colpo in pieno stile Pedro.