Calciomercato Lazio, Il Tempo: "Strakosha con Carnesecchi"

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio deve risolvere il rebus portiere. Marco Carnesecchi sembra il prescelto, ma l'infortunio con intervento alla spalla e le richieste dell'Atalanta hanno reso complicata l'operazione. I biancocelesti hanno proposto 12+3, ma la Dea non scende da quota 18. Percassi ieri ha detto che l'offerta delle aquile non soddisfa le loro aspettative. Lotito e Tare fremono e potrebbero virare su Vicario, appena riscattato dall'Empoli. La Lazio potrebbe offrire dodici milioni, mollando Carnesecchi e virando sull'ex Cagliari. L'edizione odierna de Il Tempo, spiega anche che potrebbe a sorpresa tornare Thomas Strakosha. Secondo il quotidiano, l'infortunio di Carnesecchi potrebbe spingere la Lazio a richiamare il portiere che si è svincolato ed è ancora senza squadra. Una soluzione ponte assolutamente low cost e che non scombinerebbe nemmeno la questione lista visto che il giocatore è cresciuto nel vivaio capitolino. Ecco la situazione esposta dal giornale: "Una partita a poker con la Lazio disposta a prendere Carnesecchi solo a quelle cifre con Strakosha (finora ancora senza squadra) che può tornare come dodicesimo fino a gennaio, quando rientrerebbe in campo il portiere atalantino. Due scenari possibili, in questa ultime ore sale la candidatura di Vicario ma può ancora succedere di tutto".