Calciomercato Lazio, il Torino accelera per Bonaventura: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Torino prova a bruciare la concorrenza per Giacomo Bonaventura. Il centrocampista si svincolerà dal Milan in estate ed è destinato a provare una nuova avventura. Il giocatore nelle settimane scorse è stato offerto alla Lazio, ma la trattativa non è decollata. Jack piace parecchio a Inzaghi, ma Lotito e Tare non sono convinti sia dal punto di vista fisico sia per la richiesta economica (due milioni a stagione per quattro anni). Sul rossonero, tuttavia, la concorrenza è tanta visto che Torino, Atalanta, Verona, Roma e Fiorentina hanno mostrato interesse. Il club granata sarebbe quello che si è mosso più concretamente e avrebbe anche ricevuto l'ok del giocatore. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, i piemontesi e il giocatore avrebbero un accordo di massima per un biennale da 3.5 milioni netti di ingaggio complessivo a cui si andrebbero ad aggiungere alcuni bonus. La trattativa sembra avanzata e nelle prossime settimane potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca.

