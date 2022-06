Calciomercato Lazio, Mertens: spunta un'altra pretendente per il belga

TUTTOmercatoWEB.com

Dries Mertens è al centro del mercato. Il belga, in scadenza di contratto, non ha ancora rinnovato con il Napoli e le strade dopo 9 anni sembrano destinate a dividersi. Il calciatore e il suo entourage intanto sondano il terreno e la Lazio rimane alla finestra. Come riportato dalla nostra redazione Mertens è uno dei pupilli di Sarri ma per ora nessuna offerta ufficiale è stata presentata.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei su di lui avrebbe messo gli occhi anche la Roma di Mourinho. I giallorossi potrebbero decidere di puntare su Dries solo dopo le uscite di alcuni giocatori come Carles Perez ed El Shaarawy oltre a una possibile partenza di Zaniolo.