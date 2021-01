Calciomercato Lazio, non solo Sokratis: ecco gli altri nomi per la difesa

RASSEGNA STAMPA - Il ko di Luiz Felipe apre un interrogativo importante sulla difesa della Lazio. Il club biancoceleste deve capire se puntare sul reintegro di Vavro e aspettare il brasiliano (rientro previsto a inizio aprile), oppure se tornare sul mercato a caccia di un rinforzo per il reparto arretrato. Patric, Acerbi, Hoedt, Radu e il giovane Armini di certo non bastano per completare la stagione tra calendario fitto, infortuni e squalifiche. Adattare Parolo va bene per la singola gara contro il Parma in Coppa Italia, ma serve fare qualcosa entro il 1 febbraio. E' stato proposto Sokratis Papastathopoulos, appena svincolatosi dall'Arsenal, che sembrava destinato al Genoa ma gli inserimenti di Lazio, Olympiakos e Betis Siviglia avrebbero rallentato l'operazione. L'ex rossoblù non è l'unico nome perché, come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, in uscita dai Gunners c'è anche Mustafi. Costa troppo Izzo del Torino, mentre Maksimovic del Napoli è in scadenza. Mendes spinge sempre per Garay, libero dopo l'esperienza al Valencia, mentre è stato proposto Rugani in prestito. Attenzione poi a Kezman che, dopo l'affare Kamenovic, potrebbe offrire qualche altro giovane di prospettiva. L'unica certezza è che il serbo non arriverà prima di giugno e resterà cinque mesi al Čukarički. In rosa tre difensori su cinque sono mancini, il quarto non aiuterebbe il reparto.

