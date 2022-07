Calciomercato Lazio, nuova offerta del Copenaghen per Vavro: le cifre

Il difensore slovacco spera di proseguire la sua avventura scandinava, ma i danesi giocano al ribasso. Ecco l'ultima proposta...

© foto di Slim Marzicola - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Quella tra Vavro e il Copenaghen sta diventando un'altra telenovela infinita. Il club danese ha riaccolto il calciatore in prestito con diritto di riscatto a gennaio. Dopo la fine del campionato le due società hanno trattato la cifra per la permanenza dello slovacco in Danimarca. Inizialmente si pensava che l'affare potesse andare in porto per una cifra vicina ai sei milioni, ma il Cpenaghen ha giocato al ribasso. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, ora per Vavro il Copenaghen è salito a 4 milioni più 500 di bonus e 10% di rivendita. La palla passa ora alla Lazio che dovrà decidere il da farsi. Le parole del giocatore pronunciate ieri su Twitch, sul futuro con tanto di battuta infelice sull'odio nei confronti delle aquile, non hanno aiutato. La speranza è che si possa arrivare presto a una fumata bianca per chiudere l'operazione alla svelta.