Calciomercato Lazio, oltre Romagnoli c'è di più: gli altri nomi per la difesa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - L'eventuale arrivo di Romagnoli non risolverà tutti i problemi della Lazio in difesa. Ai biancocelesti servirebbe un altro innesto per completare l'assetto del reparto arretrato. Secondo la rassegna stampa di Radiosei non ci sarebbero grandissimi passi avanti in merito, anzi. I nomi accostati nei mesi precedenti starebbero prendendo strade diverse: Casale è molto ambito e potrebbe accettare l'offerta del Monza o trasferirsi all'ombra del Vesuvio agli ordini di Spalletti. L'alternativa sarebbe Chust, di proprietà del Real Madrid, ma non è conosciuto da mister Sarri che vorrebbe un profilo più pronto. Ad Auronzo, se non dovessero arrivare giocatori prima, l'allenatore farà le prove tattiche con Patric e Kamenovic.