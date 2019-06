Calciomercato Lazio, Palombi e Germoni: il futuro dei due giovani

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio e Tare avranno molto da lavorare quest'estate. La rosa biancoceleste va ringiovanita e rinforzata, ma soprattutto andranno valutati ben venti giocatori di rientro dalle rispettive esperienze in giro per l'Italia e l'Europa. Tra questi potrebbe trovare spazio, almeno nel ritiro di Auronzo, Simone Palombi. Dopo l'ottima stagione al Lecce, l'attaccante dovrebbe tornare nella Capitale per giocarsi le sue chance. Non è tuttavia da escludere che il calciatore, in caso di offerta importante, possa andare altrove per farsi le ossa ancora per dodici mesi. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, dovrbbe restare alla Juve Stabia, invece, Luca Germoni. Il terzino, che aveva iniziato all'Entella la scorsa stagione, a gennaio è passato ai campani con cui si è fatto apprezzare. L'Entella, che deteneva il diritto di riscatto, non lo eserciterà e il calciatore tornerà alla Lazio che è pronta a rimandarlo in Campania per proseguire la sua crescita personale. Sempre per quello che riguarda i giovani, andranno valutate le posizioni dei portieri Guido Guerrieri e Marius Adamonis, di ritorno dopo il prestito alla Casertana.

