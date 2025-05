Calciomercato Lazio | Per Junior Firpo c'è anche il Milan: le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

RASSEGNA STAMPA - La concorrenza aumenta. La Lazio ha individuato Junior Firpo come primo possibile sostituto di Nuno Tavares, nel caso in cui dovesse arrivare una proposta adeguata che convince la società. Il terzino dominicano (con cittadinanza spagnolo) è stato promosso quest'anno in Premier League con il Leeds United, ma ha il contratto in scadenza a giugno.

Su di lui sarebbe spuntato anche l'interesse del Milan, come riportato da Il Corirere dello Sport. Non è certa, infatti, la permanenza di Theo Hernandez, che fino a oggi non ha ancora trovato l'accordo per il prolungamento del suo accordo con i rossoneri. Per questo il nuovo diesse Igli Tare, proprio ex biancoceleste, sta tenendo d'occhio il classe '96. Presente in lista anche De Cuyper del Brugge.

