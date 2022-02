Calciomercato Lazio, piace Maxime Lopez: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Nonostante la sessione invernale si sia appena chiusa, in casa Lazio si gurda già a giugno. Tanti i giocatori destinati a lasciare Formello tra quelli a fine contratto e quelli che non rientrano nelle preferenze di Maurizio Sarri. Tra i tanti nomi monitorati c'è anche quello di Maxime Lopez. Il 24enne si sta mettendo in luce con il Sassuolo ed è un profilo interessante. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, nonostante una richiesta di informazioni si tratta di un affare tutto in salita. Il Sassuolo punta molto sul calciatore e non intende rinunciarci tanto facilmente. Come dimostra l'affare Acerbi, poi, i neroverdi difficilmente si allontanano dalle richieste. Attualmente il giocatore ha una valutazione che oscilla tra i 15 e i 20 milioni, ma la cifra potrebbe anche salire se il francese dovesse continuare a esprimersi ad alti livelli. Con il possibile addio di Lucas Leiva, serve un regista titolare che si possa alternare con Danilo Cataldi. Maxime Lopez potrebbe fare al caso della Lazio, ma molto dipenderà da troppi fattori. Tuttavia la crescita del classe '98 va seguita con la massima attenzione.