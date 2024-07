Calciomercato Lazio, quali sono i giocatori da cedere: la situazione esuberi

Fonte: Fabrizio Parascani

La Lazio, in questa sessione di mercato, dopo aver definito cinque acquisti e alcune cessioni, deve concentrarsi anche sul destino di alcuni giocatori che sono fuori dai piani tecnici e devono ancora trovare una nuova sistemazione, i cosiddetti esuberi.

I dirigenti biancocelesti sarebbero vicini a definire la cessione di Marcos Antonio al San Paolo, ma ci sono altri giocatori che devono ancora trovare la loro nuova squadra. I profili da cedere sono: Kamenovic, Fares, Andrè Anderson, Akpa Akpro, Cancellieri e alcuni giovani.

Per quanto concerne Kamenovic sarebbe vicino a nuovo prestito all'Yverdon, club svizzero dove ha già giocato in prestito la scorsa stagione, mentre Fares al momento non ha ancora trovato una nuova squadra. Akpa Akpro vorrebbe tornare al Monza, al momento ha rifiutato l'offerta del Verona. Dal Venezia c'è un interessamento per Matteo Cancellieri ma negli ultimi giorni è stato superato dal Rennes si attendono novità. Poi ci sarebbe Sanà Fernandes, uno dei profili più interessanti della Primavera biancoceleste. Il classe 2006 potrebbe essere aggregato alla prima squadra o andare in prestito per fare la sua prima vera esperienza nel calcio professionistico.

