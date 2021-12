Calciomercato Lazio, torna di moda Hudson-Odoi: il piano

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Serve un vice-Immobile. nessun giro di parole, nessuna esitazione, questo è quanto richiesto da Sarri in primis e dalla stessa società. L'indice di liquidità in negativo è sicuramente l’antagonista principale delle sessioni del calciomercato, in primis per la Lazio. Per riassumere servirà necessariamente fare cassa con qualche cessione per poter sbloccare la situazione. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, nelle ultime ore sarebbe riaffiorata la pista già sondata dal club biancoceleste in estate. Si tratta di Callum Hudson-Odoi 21 anni, inglese, con il contratto in scadenza col Chelsea nel 2024. L'attaccante sposerebbe a pieno i principi calcistici di Sarri in quanto venne lanciato proprio dal tecnico toscano nella stagione 2018-19, dunque i dettami sono già ingranati. Il giovane può ricoprire tutti i ruoli della prima linea e ha una valutazione sui 30 milioni di euro. Cifre non molto vicine alle disponibilità della Lazio ma l’operazione potrebbe avvenire con la formula del prestito per poi considerare eventuali possibilità di riscatto.