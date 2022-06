Calciomercato Lazio, Torreira torna a offrirsi: la situazione

Tare ha ascoltato le richieste del giocatore che vuole lasciare la Premier League e tornare in Serie A. In caso si investa sull'ex viola...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Lucas Torreira continua a offrirsi alla Lazio. Il centrocampista uruguayano è tornato all'Arsenal dalla Fiorentina che non ha esercitato il diritto di riscatto. Vuole lasciare la Premier e tornare in Serie A. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, stavolta Tare lo ascolta, ne ha parlato a Londra con l'Arsenal. Era un'altra richiesta esplicita di Sarri, non presa in considerazione l'estate scorsa. Adesso è un'opportunità, anche se stravolgerebbe in piani in regia. Torreira potrebbe sostituire Leiva in regia, con il nuovo acquisto Marcos Antonio verrebbe dirottato da interno. In quel caso si direbbe addio a Ilic del Verona a meno che non escano Luis Alberto e/o Milinkovic.